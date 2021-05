Na 483 kilometer aan virtuele wandelingen loop ik nu Rome binnen

Ik sta voor de poorten van Rome. Na een lange wandeltocht van nu al 483 kilometer vanaf Florence. Nog 19 kilometer en ik ben op het St. Pieterplein. Toch bijzonder hoor. Vanwaar ik nu sta, op de Via della Buffalotta, heb ik overigens weinig uitzicht. Links een net gemaaid plantsoentje met een elektriciteitshuisje, aan de overkant een bouwplaats met een groot reclamebord voor een partytent van RisparmioCasa (van 269 voor 179 euro). Want ja, hier in Italië schijnt de zon wel voortdurend. Wellicht vanavond al, als ik nog een paar kilometer maak, kijk ik uit over de imposante oude stad.

Dat wordt dan, begrijpt u natuurlijk wel, even flink doorstappen langs de kade hier. Want het is jammer genoeg slecht op mijn virtuele wandeling dat ik Rome bereik. Er is een wandelapp (voor u weer allemaal gaat mailen: the Conqueror) die alle kilometers van mijn coronawandelingen, omzet in een virtuele wandeling elders. Ze hebben ze van over de hele wereld. Je ziet de route en krijgt met Google Maps een beeld van waar je echt bent. Valt geregeld tegen trouwens. Veel b-wegen die door weilanden en bossen voeren. Het was vaak net de Achterhoek (ook mooi hoor, maar geen Italië).

Quote Het is een van onze voornemens, zodra alles weer kan en mag. Een lang weekeinde met de kleintjes

Maar goed, mijn wandeling liep dus van Florence naar Rome. Ik was er eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig. Die app bleek niet echt mijn ding, maar nu ik Rome bereikt heb is het toch grappig om er even bij stil te staan. De gedachte dat het echt had gekund, een paar maanden pakken en dan elke dag wat kilometers afleggen en ineens iets groots bereiken... Daar zitten natuurlijk een paar mooie metaforen over het leven in. Dat alle kleine beetjes iets groots maken en zo. Maar heel plat betekent het voor mij ook al genoeg. Dat ik al die uren niet op mijn krent op de bank heb gezeten, maar gewoon 500 kilometer achter me heb gelopen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik ze zonder corona niet gemaakt had.

En Rome, wie zou daar niet graag naartoe gaan. Het is een van onze voornemens, zodra alles weer kan en mag. Een lang weekeinde met de kleintjes, een klein hotelletje, een wandeling van het Forum naar het Capitool, wat slenteren door kleine straatjes, een ijsje eten en dan een lekkere spaghetti met een rode wijn op een terras. Hmm.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: