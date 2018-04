Na bordspel Kolonisten van Catan staat ons nog wat te wachten

Kuifje

Het stripalbum Kuifje in Afrika hoefde uiteindelijk niet uit de handel te worden gehaald. De Congolese student Bienvenu Mbuto Mondondo wilde dat het album werd verboden, omdat het racistisch zou zijn. De rechtbank in Brussel gaf hem geen gelijk.



In het album Kuifje in Congo, dat verscheen in 1931, is Kuifje neerbuigend naar 'zwartjes' in de toenmalige Belgische kolonie Congo. Zo laat hij zich dragen door de inwoners. De Brusselse tekenaar Hergé heeft enkele situaties later aangepast. De titel veranderde in Kuifje in Afrika. Ook die nieuwe versie is volgens de Congolees racistisch.