Na chaos van vorig jaar zegt Schiphol nu klaar te zijn voor de zomervakantie

Reacties op peuken opruimen: ‘Ik maak hem uit en gooi hem in de prullenbak, tenminste, als die er is’

‘In Spanje vind je overal prullenbakken, soms met een asbak eraan. Ik erger me al jaren aan te weinig prullenbakken in ons land’ en ‘Het lijkt mij nuttiger dat geld te besteden om Suriname er bovenop te helpen. Ja, Desi Bouterse heeft het land in een financiële afgrond gestort, maar het was onze slavenkolonie’: dit zijn enkele reacties bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 4 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.