Na de opmerking van Rutte vierde de hypocrisie weer eens hoogtij

UPDATE Politie verwijdert betogers Extinction Rebellion bij blokkade

12:47 De politie is begonnen met het weghalen van betogers van actiegroep Extinction Rebellion die vanochtend de drukke Europaboulevard in Amsterdam blokkeren. Nadat de naar schatting rond de 250 demonstranten geen gehoor gaven aan een herhaalde oproep om weg te gaan, kwam de politie in actie om hen te verwijderen.