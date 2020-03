Na een dagje school is de minister er zeker van: er komt geen messenverbod

Nep-belasting­dienst verdiende vier miljoen met oplichten van zeker tweehon­derd slachtof­fers

21:14 De oplichtersbende die sinds vorig jaar zomer actief is in de Achterhoek heeft zeker tweehonderd slachtoffers gemaakt en zo bij elkaar ongeveer vier miljoen euro verdiend. Dat maakte de politie vandaag bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.