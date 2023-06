Na enorme drugsvangst wordt cocaïne niet duurder, zegt expert: ‘Winsten zijn gigantisch’

Onze waterbuf­fers verdwijnen: ‘Je moet serieus gaan nadenken: waar ga je het water voor gebruiken?

De ijskappen slinken in een toenemend tempo. De helft van alle gletsjers kan tegen het einde van deze eeuw verdwenen zijn. Dat gaan wij ook in ons land merken, want het zijn onze 'watertorens’. De droogte van de laatste maanden? Kinderspel bij wat ons te wachten staat.