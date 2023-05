Na flinke dip toch richting de 20 graden: ‘Maar het gaat kantje boord worden’

Tot nu toe is van warm lenteweer nog weinig sprake geweest. Slechts regionaal kwam het tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land is het nog steeds wachten op de eerste 20 graden van het jaar. De temperatuur krabbelt deze week wel op uit het dal. ,,Maar het gaat kantje boord worden of we die 20 graden halen.”

,,Veel mensen zullen inmiddels uitkijken naar droog en zacht lenteweer”, denkt Donny de Koning van Weeronline. ,,Het leek er even op dat dit halverwege april het geval zou zijn, maar het liep anders en regengebieden konden toch ons land bereiken.”

Na een zeer natte april begint mei in ieder geval een stuk droger. Begin deze week is een enkele bui mogelijk, maar geleidelijk neemt de kans op regen af. Maandag begon nog vrij warm met temperaturen tussen de 14 graden en lokaal in het zuidoosten 19 graden. Koudere lucht zorgt daarna voor een flinke dip in de temperatuur. Dinsdag komt de temperatuur in het midden van het land nauwelijks boven de 10 graden uit.

Uitzonderlijk warm

Er zijn flinke verschillen in temperatuur tussen het noorden en zuiden van het land. In het noorden stijgt het kwik dagelijks naar slechts 10 tot 12 graden, terwijl het zuiden vaker kan rekenen op temperaturen richting de 15 graden. De Koning: ,,Er is daarbij vaak een afwisseling van zon en wolken, dus op veel dagen zal het weerbeeld vriendelijk zijn.”

Woensdag wordt het 11 tot 16 graden en donderdag kan het in het zuidoosten net 20 graden worden. ,,Maar het gaat kantje boord worden of we die 20 graden halen", stelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Op vrijdag komt zachtere lucht vanuit het Middellandse Zeegebied dichter bij ons land in de buurt. Eind april was het in Spanje, Portugal en Marokko uitzonderlijk warm en werden meerdere temperatuurrecords gebroken. ,,Zo uitzonderlijk warm gaat het bij ons niet worden, maar de temperatuur krabbelt wel op uit het dal”, blijft Knol positief.

Sinds 31 oktober 2022 heeft de temperatuur in De Bilt niet meer de 20 graden aangetikt. Donderdag zou de eerstvolgende kans zijn op 20 graden. Knol: ,,Mocht die temperatuur gehaald worden dan eindigt de reeks op 186 dagen. Mocht het niet lukken dan wordt de reeks verlengd, want de dagen daarna zit deze temperatuur minder overtuigend in de verwachting.”

Bevrijdingsdag behoorlijk buiig

De temperatuur stagneert later in de week door het toenemen van de wisselvalligheid. Donderdagavond maken de eerste buien hun opwachting in de verwachting en ook vrijdag, Bevrijdingsdag, ziet er behoorlijk buiig uit.

In de tweede en derde week van mei lijken westenwinden en daarmee regengebieden vaker ons land aan te doen. ,,Met deze windrichting wordt over het algemeen milde oceaanlucht aangevoerd, waardoor de temperatuur rond gemiddelde waarden uitkomt voor midden mei, zo tussen 16 en 19 graden", aldus De Koning.

Ook in de laatste week van mei lijkt een eerste zomeroffensief weinig kans van slagen te hebben. De wisselvalligheid neemt wel iets af en met temperaturen tussen 17 en 20 graden is het voor buitenactiviteiten ideaal weer. ,,Mocht de wind een aantal dagen vanuit het zuiden gaan waaien, dan is het niet ondenkbaar dat het een paar dagen wat warmer wordt met 20 graden in De Bilt.”