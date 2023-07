Na hagelstorm: 500 Nederlanders dit weekend met bussen opgehaald van campings in Italië

Reacties op brand autoschip: ‘Noorse veerdien­sten vervoeren zulke auto’s al niet meer’

‘Ook in parkeergarages is het al fout gegaan. De elektrische auto is de toekomst, zo heet het. Maar misschien kunnen beleidsmakers toch eens naar deze problemen kijken en het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof (vanaf 2030) uitstellen tot elektrische auto’s niet spontaan in brand vliegen’ en ‘Misschien dat Youp van ’t Hek bereid is om Heineken weer eens een lesje te leren’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 28 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.