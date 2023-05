Na intens debuutjaar en enorme dip komt Meau met nieuw album (en is ze ook weer verliefd)

AMBASSADEUR VAN DE VRIJHEID Meau haar dag kan niet meer stuk: ‘Maakt mij niet eens meer uit hoeveel mensen er op het festival staan’

Van vliegangst was geen sprake, wel van een berg gezonde spanning. Zangeres Meau vloog in een ‘bevrijdingshelikopter’ van vliegbasis Gilze-Rijen naar Roermond – zo begon haar Bevrijdingsdag. Deze site vloog met haar mee. ,,Dit is zo bijzonder en vet om te doen.”