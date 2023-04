Na jaar onterecht thuiszitten mag Damin (9) eindelijk naar school: ‘Onbeschrijfelijk blij’

Beringe rouwt om Martin (65), slachtof­fer van treincrash Voorscho­ten: ‘Hij was net opa geworden’

De man die gisteren overleed bij het grote treinongeluk, is de 65-jarige Martin uit het Noord-Limburgse Beringe. In het dorp kennen veel mensen Martin, die vrijdag 7 april zijn 66ste verjaardag zou vieren. ‘Zo'n ervaren man, we snappen er niets van’.