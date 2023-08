Na klachten werd hond in beslag genomen en zonder toestemming van baasje ingeslapen: ‘Heel verdrietig’

Hondje raakte zwaarge­wond na aanval van witte herders­hond, baasje doorgelo­pen

Het hondje van een vrouw is tijdens het uitlaten in park Madestein in Den Haag zwaargewond geraakt. Het beestje werd aangevallen door de witte herdershond van een jogger, die daarna is doorgerend. Dat meldde de politie donderdag.