Na kort dipje, krijgen we zonnige Pinksteren

Zeeuwse SGP niet te spreken over 'weerzinwek­ken­de' poster

14:08 De Vlissingse SGP-fractie is niet te spreken over de poster van het filmevenement Film by sea. Raadsleden zijn bang dat het beeld kan ontstaan dat Vlissingen 'het niet zo nauw neemt met het respect richting vrouwen'. De kunstenaar noemt de kritiek op de poster 'idioot'. Ook de organisatie kan zich niet in het standpunt van de SGP vinden.