Na reeks geweldsincidenten grijpt NS opnieuw in: meer veiligheidspersoneel in treinen en op stations

Het aantal medewerkers Veiligheid & Service wordt komende tijd opgehoogd met 10 procent, is afgesproken met de spoorvakbonden. Momenteel zijn er 675 van deze banen bij NS, dat worden er 740.

Een medewerker Veiligheid & Service helpt volgens de website ‘conducteurs en machinisten bij lastige situaties in treinen, staat paraat wanneer er op het station of perron iets gebeurt, is van alle situaties op de hoogte, geeft de reizigers een veilig gevoel en staat voor ze klaar als ze vragen hebben’.

Afgelopen weekend was het weer meermaals raak op het spoor: een medewerker van Thalys kreeg vrijdagmiddag klappen toen hij bij Rotterdam een zwartrijder vroeg de trein te verlaten. De politie hield vrijdagavond op het station in Roosendaal een 28-jarige man aan wegens de mishandeling van een NS-medewerker. Bij zijn aanhouding gaf de man ook nog een agent een kopstoot. Dezelfde avond werd een groep van zeven jongeren bij Schiphol uit een trein gehaald vanwege een ‘verontrustende melding’ over een nepwapen.

Het water aan de lippen

Henri Janssen, FNV-onderhandelaar, stuurde zondag nog een mail rond aan de NS-directie waarin hij schrijft dat 'NS-personeel dat in de vuurlinie actief is het water aan de lippen staat’. ,,Het is wachten op nog ergere incidenten. Zo kan het niet meer. De grens is bij onze achterban bereikt’’, aldus Janssen.

Afgelopen woensdag hebben de bonden en de NS al samen gezeten om te praten over alle incidenten. ,,Daar zijn diverse maatregelen toegezegd, waaronder de nieuwe V&S-medewerkers’’, meldt Janssen. De andere toezeggingen worden maandagmiddag duidelijk. Een woordvoerder van NS bevestigt het nieuws over extra personeel desgevraagd.

Quote Het is wachten op nog ergere incidenten. Zo kan het niet meer. De grens is bij onze achterban bereikt Henri Janssen, FNV-onderhandelaar

,,Incidenten blijven helaas altijd mogelijk, er gebeurt iedere week veel op dat vlak. Het is treurig om dat te constateren en we hebben er nauw overleg over met de vakbonden.’’ De zegsman noemt het ‘uitdagend’ om in tijden van krapte op de arbeidsmarkt zeventig extra veiligheidsmensen te vinden, maar ‘we gaan aan de bak’.

Extra cameratoezicht

De nieuwste ingreep komt bovenop eerdere maatregelen die NS nam om de sociale veiligheid te verbeteren voor personeel en reizigers. Denk aan extra cameratoezicht op de stations en in de treinen en zogeheten bodycams (mobiele camera's die op het lichaam worden gedragen) voor medewerkers Veiligheid & Service.

President-directeur Wouter Koolmees van NS maandag in een mededeling aan het personeel over de extra maatregelen: ‘Het openbaar vervoer is van en voor iedereen. En dat betekent dus ook dat we er met z’n allen – jij, ik, iedereen – voor moeten zorgen dat onze collega’s veilig hun werk kunnen doen en reizigers daardoor prettig reizen. Vanuit NS blijven we er alles aan doen om hiervoor te zorgen. Daarbij hebben we een overheid nodig die net zo veel haast heeft als wij om dit maatschappelijke probleem aan te pakken’.

Quote Incidenten blijven helaas altijd mogelijk, er gebeurt iedere week veel op dat vlak. Het is treurig om dat te constate­ren en we hebben er nauw overleg over met de vakbonden Woordvoerder NS

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: