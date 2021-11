Na twee weken vogelgriep staat de teller op 235.809 geruimde dieren: ‘Pure rampspoed’

De tussenstand afgelopen woensdag, vijftien dagen na de eerste vogelgriepbesmetting op een Nederlandse pluimveehouderij: 235.809 geruimde kippen. De ruimingen vonden verdeeld over negen locaties plaats, de ene groter dan de ander. Zo werden bij een pluimveebedrijf met vleeskuikens in Grootschermer in een keer 107.000 dieren geruimd, en bij een kleinschalige houderij in Assendelft 109. Ze worden in de meeste gevallen doodgemaakt uit voorzorg, omdat bij een andere kip in hun stal vogelgriep is aangetroffen, of omdat er op de een of andere manier riskant contact geweest is met een bedrijf waar een besmetting is gevonden.