Na twintig jaar zijn deze flamingo's eindelijk weer aan het broeden: ‘Ze kwamen maar niet in de stemming’

update Warmste 14 augustus ooit gemeten is voorlopig laatste tropische dag, maar hittegolf nog niet voorbij

Goed nieuws voor wie naar verkoeling snakt: buien komen onze kant op. Vandaag is nog even doorbijten, maar daarna wordt het langzaamaan koeler in Nederland. Al is na morgen de hittegolf nog niet op zijn einde.

13:48