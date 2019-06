Na weerdipje volgende week tropisch warm in Nederland

,,Dát de temperaturen omhoog gaan is zeker, maar hoeveel is nog zeer de vraag’’, zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. Hij moet lachen om de optimistische amateurs die één rekenmodel nemen en daar conclusies uit trekken. Weersvoorspellingen worden gemaakt aan de hand van vijftig verschillende berekeningen en een flink deel daarvan wijst inderdaad op tropische temperaturen.



,,Maar we hebben het over volgende week, als die warme lucht 300 kilometer opzij schuift hebben we het over heel ander temperaturen. Een van die vijftig berekeningen komt uit op 17 graden Celsius. Heel kleine kans dat die berekening zal kloppen, maar het kan wel.’’



Severin vindt het nog te vroeg om te spreken over een hittegolf (vijf aaneengesloten zomerse dagen van 25 graden waarvan drie tropische dagen van 30+ graden), maar sluit die zeker niet uit. ,,De kans dat we volgende week een paar tropische dagen krijgen lijkt reëel, maar laten we nog even een paar dagen wachten om iets met zekerheid te kunnen zeggen.’’