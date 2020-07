Na zestig jaar is alles beter, al tempert bruidegom Jac (87) verwachtingen voor huwelijksnacht

Geleende kleding, geen bruidstaart en een sobere receptie onder een zeiltje in de tuin terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam. 29 juli 1960, toen Jac en Lia voor het eerst trouwden, was niet bepaald de dag van hun leven. ‘Als ik die dag toch eens over kon doen’, mijmerde de bruid nog vaak. Een wens die haar dochter Toinny altijd had onthouden en dinsdag in vervulling liet gaan.