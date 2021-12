Naaktfoto’s leiden tot geweld: broer steekt zus die vervolgens door buurt wordt gered

Kruisboog­schut­ter Kenzo K. weet niets meer van die fatale dag in Almelo: ‘Zit ook vol vragen’

Kruisboogschutter Kenzo K., die verdacht wordt van een tweevoudige moord in Almelo, moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste pro-forma zitting voor de rechtbank in Almelo.

10 december