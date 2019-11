Nabestaande Jacqueline wil strafzaak tegen Eternit: ‘Fabriek alsnog dicht’

Op een dag als vandaag gaan automatisch de gedachten naar Paul Averdijk. Hij overleed vijf jaar geleden aan de gevolgen van mesothelioom, ook wel asbestkanker genoemd. Opgelopen na 25 dienstjaren bij Eternit, waar Paul in contact kwam met het giftige materiaal. ,,Paul schepte asbest in grote bakken, die naar buiten werden gereden. Als er een beetje wind stond, kreeg hij het stof in de niet afgedekte bakken vol over zich heen. Als hij thuis kwam, zat zijn haar altijd helemaal onder het asbeststof’’, vertelt Jacqueline.

Aansprakelijk

In 2012 werd de diagnose bij Paul Averdijk gesteld en was direct duidelijk waar het vandaan kwam. Na het zien van de longfoto’s, werden de resultaten van een punctie door een speciaal mesothelioompanel bekeken. In het ziekenhuis kreeg de familie al een folder mee waarin stond beschreven hoe ze de fabriek aansprakelijk konden stellen.

Dat deden ze dan ook. ,,Voor onze advocaat moest Paul een levensloop op schrift stellen. Ik had geen idee wat erin kwam, want hij sprak nooit over zijn werk bij Eternit. Toen ik het verhaal las, was het maar goed dat ik in een stoel zat. Anders was ik gevallen, zo schrok ik.’’