Nabestaanden Bas van Wijk over 11,5 jaar cel voor Samir el Y: ‘Dat er nog half jaar af gaat is niet uit te leggen’

Samir el Y. krijgt 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het op klaarlichte dag doodschieten van Bas van Wijk in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam op 8 augustus 2020. Daarmee krijgt hij in hoger beroep een zwaardere straf dan de 9 jaar en tbs die hij in 2021 van de rechtbank kreeg. Volgens het gerechtshof Amsterdam was er wel degelijk sprake van gekwalificeerde doodslag, oftewel: Samir schoot omdat hij een horloge wilde stelen.

De straf pakte wel minder zwaar uit dan was geëist. Tegen Samir el Y. was vorige maand 16 jaar cel en tbs geëist. Het gerechtshof kwam lager uit omdat de verminderd toerekeningsvatbare Samir niet alles honderd procent kan worden aangerekend en hij ook een tbs-behandeling krijgt opgelegd. Het gerechtshof leek daarom op 12 jaar cel af te koersen, maar vanwege de lange duur van de procedure in hoger beroep haalde het hof er ook nog 6 maanden af.

De inmiddels 23-jarige El Y. was bij de uitspraak aanwezig. Schuin achter hem zaten de vader, de broer en zus van Bas van Wijk.

De nabestaanden waren tevreden met het feit dat Samir nu wél veroordeeld is voor gekwalificeerde doodslag, maar dat er nog een halfjaar van de celstraf werd afgehaald, leidde bij vader, broer en zus Van Wijk tot onbegrip. ,,Het is niet uit te leggen dat de dader compensatie krijgt voor de lange procedure en de familie géén compensatie voor het feit dat de rechtbank twee jaar geleden ten onrechte een lagere straf uitdeelde vanwege een zogenaamde vormfout’’, zei hun advocaat Richard Korver.

In 2021 werd negen jaar cel en tbs opgelegd aan de toen 21-jarige Samir el Y.

Vormfout

Korver ging daarmee even terug naar die dag in mei 2021, toen de rechtbank Amsterdam uitspraak deed in deze zaak. Die uitspraak was een schok voor de nabestaanden. Samir el Y. kreeg 9 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Bas van Wijk (24). Door een klassieke vormfout was hij veroordeeld voor doodslag, in plaats van het juridisch zwaardere ‘gekwalificeerde doodslag’ (doden om een ander strafbaar feit te verbergen). Het had dus gekwalificeerde doodslag moeten zijn omdat Samir iemand doodschoot om een horloge te stelen.

Maar de tenlastelegging was een maand voor de uitspraak nog gewijzigd, zowat tijdens de behandeling van de rechtszaak. Daarbij werd vergeten bij de verdenking ‘gekwalificeerde doodslag’ de plaats en datum van de schietpartij te noemen. Dus vond de rechter dat die verdenking ‘gekwalificeerde doodslag’ niet behandeld mocht worden. Daarmee bleef enkel doodslag over.

Dat was volgens het gerechtshof niet nodig geweest. Volgens het hof had de rechtbank ook gekwalificeerde doodslag in overweging mogen nemen omdat ‘dat voor iedereen duidelijk was, ook voor de verdachte.’ ,,Dat riep ik toen ook al’’, zei Korver vandaag. ,,Nu heeft ook de familie twee jaar langer moeten wachten met hun verwerking.’’

Nep-Rolex

De kleine, tengere Samir schoot op 8 augustus 2020 op een stralende zomerse dag in het Amsterdamse recreatiegebied De Oeverlanden met twee schoten de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp dood. Samir had vlak daarvoor diverse vrienden van Bas bedreigd. Ook probeerde hij een horloge (naar later bleek een nep-Rolex) te stelen van een vriend van Bas. Toen Bas tussenbeide sprong, schoot Samir hem neer. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Volgens El Y. vuurde hij het tweede, fatale schot ‘per ongeluk af'. Samir zegt dat hij niet weet waarom hij voor een tweede keer schoot (het eerst schot verbrijzelde het been van Bas). Samir had in die tijd foute vrienden, blowde veel en droeg een wapen omdat hij bang was.

Volgens het gerechtshof, dat zelf een dergelijk wapen testte, kost het moeite om te schieten met zo'n wapen en kan het daarom niet per ongeluk zijn gegaan. Ook is het volgens het hof duidelijk dat het Samir om dat horloge te doen was. Zo ging hij er na het schieten vandoor met het horloge in zijn bezit.

