Nabestaanden betalen te veel voor uitvaarten

De naheffing van Yarden raakt potentieel enkele honderdduizenden verzekerden die voor 2007 een naturaverzekering hebben afgesloten bij Yarden of bij de voorganger van Yarden, AVVL. Zo'n verzekering vergoedt geen geldbedrag, maar specifieke uitvaartdiensten, schrijft de Volkskrant.



Yarden wilde in 2007 van deze verzekering af en liet de polishouders weten dat de nieuwe verzekering een pakket uitvaartdiensten ter waarde van maximaal 3.733 euro zou dekken. Door het veranderen van de polisvoorwaarden kwam het risico van prijsverhogingen van uitvaarten geheel bij de verzekerden te liggen. Dat is slecht uitgepakt, omdat die de laatste jaren veel duurder zijn geworden.



Marieke Henselmans gaf in een eerder interview aan het AD aan dat een uitvaart goedkoper kan. Het aantal klachten over uitvaarten neemt toe, zo blijkt uit het jaarverslag van Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.