Nabestaanden Gino zijn ‘in shock en intens verdrietig’

De familie van Gino (9) is ‘in shock en intens verdrietig’ nu de jongen dood is teruggevonden. Een leegte die niet te vullen is, staat in een verklaring namens de familie.

‘Helaas heeft de politie zaterdag het lichaam van Gino levenloos aangetroffen. Het verdriet is niet te omvatten en vreselijk. De politie zal het onderzoek nu verder oppakken en met zorgvuldigheid en prioriteit uitvoeren om te achterhalen wat er is gebeurd en wie hierbij betrokken is’, valt te lezen in de verklaring.

Judy Op het Veld, woordvoerder namens de familie, zei in Maastricht, waar officieel bekend werd gemaakt dat de vermiste jongen is overleden: ,,De familie had hoop tot het moment waarop het lichaam geïdentificeerd moest worden”. En: ,,Ze zijn nu bij elkaar. Vreselijk. Het verdriet is immens. Dat kun je je niet voorstellen.”

De familie bedankt mensen voor de ‘talloze hartverwarmende reacties’ die ze kreeg. ‘Gino mag nooit vergeten worden en moet zo mooi en goed mogelijk worden herdacht als de lieve vrolijke jongen die hij was’, aldus het bericht, waarin ook wordt aangegeven dat de familie nu behoefte heeft aan rust.

Burgemeesters

De burgemeester van Kerkrade, Petra Dassen-Housen, zei tijdens de persconferentie dat de hoop die er nog leefde bij familieleden en inwoners van de gemeente Kerkrade zaterdag ‘letterlijk wegvloeit’. ,,Want Gino komt niet meer thuis. Hij zal ook nooit meer voetballen of de liefde van zijn familie voelen.” De familie van de jongen ‘moet permanent in onze gedachten zijn’, zei ze.

Hans Verheijen, de burgemeester van Sittard-Geleen, merkte op dat in zijn gemeente ‘de wrange wending’ plaatsvond. ,,We vreesden in de voorbije dagen al het meest zwarte scenario. Velen hielden hoop, zochten en leefden mee. Intens bitter is het dat in onze Geleense gemeenschap het lichaam van Gino is aangetroffen.” Hij noemde het ‘een vreselijke klap voor de familie’. ,,Woorden schieten tekort, een intens verdriet overmant ons.”

Verheijen: ,,Vele vragen leven en een diepgaand onderzoek zal nodig zijn om op al die vragen ook antwoorden te verkrijgen.”