Nabestaanden Henriquez willen liplezer naar beelden arrestatie laten kijken

LIVE TWITTERVandaag is, na maanden vertraging, de inhoudelijke strafzaak begonnen tegen de twee agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez. De hele ochtend bekvechten de advocaten van de nabestaanden al met justitie over de anonimiteit van de verdachte agenten en over het inzetten van liplezers en vechtsportexperts. De tien dagen durende rechtszaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Verslaggeefster Jorina Haspels is erbij en twittert live.