Nabestaanden kunnen fluiten naar erfenis: pastoor ontvangt 120.000 euro

De nabestaanden van Van Empel konden het niet verteren dat de pastoor, die momenteel in dezelfde functie werkzaam is in Druten, een erfenis van naar verluidt 120.000 euro als schenking accepteerde. Volgens het gerechtshof in 's Hertogenbosch is het testament geldig 'omdat niet is gebleken dat erflaatster wilsonbekwaam is'. Ook werd niet aangetoond dat de pastoor bij het opmaken van dit testament druk heeft uitgeoefend. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder ook al in het nadeel van de familie.

Diepgelovig

Tonny van Empel-Van de Wallen, een diepgelovige vrouw, liet in april 2009 een testament opstellen. Ze benoemde daarin de kinderen van haar nicht tot erfgenaam. Ook liet zij pastoor Jos Hermans van haar parochie een beperkte geldsom na. In mei 2010 wijzigde de vrouw haar testament. In de nieuwe versie kregen de kinderen een beperkte geldsom. De rest van haar nalatenschap, dat volgens de familie onder andere bestond uit een bedrag van zo’n 120.000 euro, zou naar de pastoor gaan.



Van Empel overleed eind december 2014. Toen bleek dat zij haar testament had aangepast, vonden de nabestaanden dat het nieuwe testament nietig moest worden verklaard. Volgens hen had de pastoor onrechtmatig gehandeld, onder meer doordat hij haar vermogen beheerde en haar onder druk heeft gezet om hem tot erfgenaam te benoemen. Dit zou in strijd zijn met het kerkelijk recht en de Gedragscode Pastoraat, maar het hof vindt de verwijten van de familie onvoldoende onderbouwd en oordeelt dat het nieuwe testament wel geldig is.

Kerkelijke regels