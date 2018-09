Nabestaanden Maurycy (4) 'emotioneel geknakt' na mea culpa NVWA

UpdateHet nieuws dat de dood van de 4-jarige Maurycy Biernacki, die eind 2015 om het leven kwam door een ongeval met een springkussen, voorkomen had kunnen worden als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter toezicht had gehouden, is bij de nabestaanden 'als een mokerslag aangekomen'. Dat heeft Vincent Pover, een oom van Maurycy verklaard.

Eerder op de dag maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend dat de toezichthouder aansprakelijkheid erkent voor de tragedie. De NVWA wil met de ouders in gesprek om excuses aan te bieden, aldus Bruins.

De 4-jarige Maurycy viel op oudjaarsdag 2015 tijdens een uitje met de buitenschoolse opvang van een springkussen in de binnenspeeltuin Happy Days in Grootebroek. Hij overleed negen dagen later, zonder nog bij kennis te zijn geweest.

In juni van dit jaar stelden de ouders de NVWA aansprakelijk, omdat die haar werk niet goed zou hebben gedaan. Het opblaasbare toestel waar hij van vier meter hoogte vanaf viel, met zijn hoofdje op het beton, bleek niet in orde. Het had geen verplichte veiligheidskeuring ondergaan, stond verkeerd opgesteld en er was geen valdempende ondergrond.

,,Een kind verliezen is het ergste wat ouders kan overkomen'', schrijft Bruins. ,,In dit geval komt daar nog de wetenschap bij dat het speeltoestel waarmee het ongeluk heeft plaatsgevonden niet meer in gebruik of hersteld had moeten zijn. Ik betreur het ongeval ten zeerste en leef met de familie mee.''

Gebreken

Bij een inspectie in 2013 constateerde de NVWA al dat de speelhal voor het springkussen geen certificaat van goedkeuring had. Het bedrijf is daar volgens Bruins wel op aangesproken, maar verdere maatregelen bleven uit. De NVWA had daarnaast moeten constateren dat het speeltoestel niet was voorzien van een goede beveiliging, aldus de bewindsman.

,,Ik ben vanmiddag wel emotioneel geknakt. De NVWA had al twee jaar eerder moeten doorpakken: er ontbraken logboeken, registers en dat soort dingen in het partycentrum. Als de toezichthouder daar had doorgepakt, hadden we ons nooit in deze situatie begeven." laat Pover weten aan NH nieuws.

Uit aanvullend onderzoek bleek ook dat het jongetje te jong was om op het toestel te mogen spelen. Vanuit de buitenschoolse opvang was er onvoldoende toezicht. Een leidster van bso Smallsteps en twee medewerkers van partycentrum Happy Days worden daarom vervolgd op verdenking van dood door schuld.