Nabestaanden van undercoveragent die zelfmoord pleegde krijgen vergoeding

Kritiek op visserijbe­leid inzake duurzame investerin­gen

De overheid is er in de afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd een toekomstperspectief te bieden voor verduurzaming in de visserij. Dat zeggen wetenschappers, banken en vissers tegen Pointer en Follow the Money. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat het tempo om dit te ontwikkelen in de afgelopen jaren te laag lag.

27 februari