Nabestaanden vragen met petitie aandacht voor onopgeloste zaken

,,Wij zijn enorm opgelucht met de ontknoping in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Dat is te danken aan de enorme inzet van politie en justitie. Maar wij vinden dat al de andere meer dan duizend onopgeloste moorden en coldcases dezelfde inzet verdienen", schrijft initiatiefneemster Wicky van der Meijs in de petitie. Deze is inmiddels zo'n 250 keer getekend.



In Nederland zijn zo'n duizend moorden nooit opgelost. Ook zijn er nog honderden andere zware geweldsmisdrijven waarvan de politie nooit een dader heeft gevonden. Onverteerbaar, vinden nabestaanden. ,,Duizend onopgeloste moorden zijn duizend daders die nog vrij rondlopen", aldus van der Meijs. ,,Dat zorgt bij nabestaanden voor angst en een gevoel van onrechtvaardigheid."