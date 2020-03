Nabestaanden willen dat ‘respectloze’ tramschutter Utrecht nooit meer vrijkomt

Gökmen Tanis (38) wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van viervoudige moord en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij schoot op 18 maart vorig jaar vier mensen dood in een tram in Utrecht. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond. De maximumstraf die Tanis kan krijgen, is levenslang. Maar ook een langdurige celstraf (30 jaar) mét tbs is niet uit te sluiten.



Nabestaanden hopen dat Tanis ‘nooit meer vrij komt’. Zo laat René Verschuur, de vader van de omgekomen Roos, weten dat hij hoopt dat de man die hem ‘alles heeft afgenomen’ levenslang zal worden opgesloten. Via zijn advocaat Sébas Diekstra meldt hij nog ‘dat hij de rest van zijn leven iedere stap van Tanis in de gaten zal blijven houden’.