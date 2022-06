Nachtelijke inbreker neemt het ervan en doet dutje in supermarkt Kesteren: ‘Hij viel in slaap in het gangpad met bier’

Een inbreker heeft het zich in de nacht van vrijdag op zaterdag goed laten smaken in een supermarkt in Kesteren. De man kwam in het holst van de nacht de winkel binnen door een gat in een ruit te rammen. Eenmaal binnen laafde hij zich onder meer aan chips, bediende hij zich van een ‘slaapmutsje’ van zo'n vijf bier, deed hij een dutje in het pad met alcohol en vertrok hij met een rugzak en vuilniszak vol tabak.