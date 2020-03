Nachtvlinders op leeftijd: ‘Na afloop haal ik nog steeds een vette bek’

komt hij uit Nederland? Het mysterie van de 'tentman’ dat een Noors dorpje al 10 jaar bezighoudt

11:34 De Noren zijn in de ban van een man die in 2010 op een heuvel zijn tent opzette en spoorloos verdween. Een mysterie, dat mogelijk om een Nederlander draait. ,,Deze man is of zelf weggevlucht, of verongelukt, of ontvoerd of vermoord’’, zegt Lisbeth Edvardsen, politiebaas in Hønefoss. Tien jaar later houdt de zaak het stadje nog steeds bezig.