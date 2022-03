Nadat hond in zijn arm bijt, steekt Jairo in op baasje Jacco: ‘Echt uit het niets gekomen’

Video Hagenaar (26) overleden na steekpar­tij, 48-jarige verdachte plaatsge­noot naar ziekenhuis gebracht

Bij een steekpartij in een woning aan de Haagse Weteringkade is maandagavond een 26-jarige man uit Den Haag overleden. Een 48-jarige Hagenaar is gewond naar het ziekenhuis vervoerd en als verdachte aangehouden.

