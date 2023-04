Nadat hooligans de regenboogvlag van de muur rukten, verstopten tieners hun identiteit weer onder hun jas

Veilige vaccins gevonden in wereldwijd gevecht tegen RS-virus: ‘Dit gaat echt levens redden’

Twee vaccins blijken effectief en veilig te zijn om ernstige infecties met het RS-virus, wereldwijd de op een na grootste doodsoorzaak bij zuigelingen, te voorkomen. Dat komt naar voren in een drietal onderzoeken van de Nederlandse kinderarts-infectioloog Louis Bont van het UMC Utrecht. De baanbrekende resultaten werden deze week gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Lancet Infectious Diseases en New England Journal of Medicine.