Namen NSB’ers in 2025 openbaar: ‘Kan grote gevolgen hebben als dit op straat komt te liggen’

Zware tijden voor PostNL: omzet en winst lopen flink terug

Post en pakketbezorger PostNL zag de omzet en winst flink teruglopen in 2022. Maar dat is maar tijdelijk, verwacht het bedrijf. Zelf rept het over het wegvallen van het ‘corona-effect’ als een van de oorzaken van de achterblijvende winst.