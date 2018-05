Nationaal Comité weigert gesprek met initiatiefnemer lawaaiprotest

Na een gesprek met de gemeente Amsterdam, die het protest heeft verboden, wilde de initiatiefnemer in gesprek met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Het comité weigert op het verzoek in te gaan. ,,Met zijn oproep de herdenking te verstoren, plaatst deze persoon zich buiten het maatschappelijk debat'', zegt het comité in een verklaring. ,,Maandag was er in de Balie een debat over wie we herdenken en waarom aan de hand van het boek De Stilte en de Storm van Ilse Raaijmakers over de geschiedenis van de herdenkingsdagen in Nederland. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het debat was daar van harte welkom.''