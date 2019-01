Natte dag eindigt met storm aan kust

video Koeriers­bus­je vol telefoons opgewacht in Den Bosch, chauffeur meegenomen tijdens overval

10:11 Een koeriersbusje is vannacht rond 02.00 uur opgewacht door overvallers op de Ruiterskampweg in Den Bosch. Ze hebben de inhoud van het busje, dat vermoedelijk zat volgeladen met telefoons, geprobeerd over te laden. Omdat dit niet snel genoeg ging, hebben ze het busje naar verluidt met de koerier meegenomen naar Elshout om daar vervolgens de diefstal af te maken.