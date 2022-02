Natte doekjes en geurige olie: rechter vindt 10.000 euro boete voor Tilburgse massagesalon terecht

Het is 21 april 2020, Nederland zit in zijn eerste lockdown, als om 10.15 uur twee agenten in de Voorschotenstraat in de wijk Koolhoven (Reeshof) een man in de brandgang voor de poort van de achtertuin van een woning zien staan. Hij klopt twee keer aan en de poort gaat open. Op het adres is een legaal bedrijf gevestigd dat Thaise massages aanbiedt.