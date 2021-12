Natte sneeuw in zuidelijke provincies, code geel in grote delen van het land

Eerste Kerstdag verloopt koud en zonnig. De ochtend begint in het westen rond het vriespunt. In Groningen is het ‘s ochtends zo’n vijf graden onder nul. Boven de rivieren blijft het de gehele dag vriezen. In het zuiden van het land komt de temperatuur net boven het vriespunt. In vrijwel het gehele land geldt code geel vanwege kans op gladheid.