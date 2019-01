Natte sneeuw op komst, maar ijspret blijft uit

Peter R. de Vries getuigt over opname in zaak Willem Holleeder

7:21 Misdaadverslaggever Peter R. de Vries treedt vandaag opnieuw aan als getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Centraal staat de opname van een gesprek dat hij in 2011 vanaf het kantoor van advocaat Stijn Franken voerde met Holleeder, die destijds in de cel zat.