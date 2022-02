Natuur Oost-Nederland dreigt onherstelbaar beschadigd te raken door teveel aan stikstof

oproep Geef je nu op voor het testpanel van de ADR Fietstest 2022

ADR (AD en zeven regionale nieuwstitels) gaat binnenkort weer van start met de Fietstest en we hopen jou te mogen ontvangen als lid van ons testpanel! Via deze weg krijg je als eerste de mogelijkheid om je aan te melden voor de ADR Fietstest 2022. Ook dit jaar pakken we weer groot uit en testen in totaal meer dan 80 e-bike-modellen in diverse categorieën

14 februari