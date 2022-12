Nazaten tot slaaf gemaakten kunnen naam gratis veranderen: ‘Draait om zelfbeschikking’

Garagehou­der pikt racisti­sche reactie van werknemer op Facebook niet: ontslag op staande voet

Een werknemer van autobedrijf Twente de Buitenhaven BV in Almelo is op staande voet ontslagen nadat hij racistische opmerkingen plaatste onder een nieuwsbericht over de dood van de 14-jarige Aymen bij rellen in de Franse stad Montpellier. „Respecteer elkaar ongeacht je afkomst, religie of kleur.”

19 december