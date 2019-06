Neckermann waarschuwt vakantieklanten na inbraak op hoofdkantoor

Cold case Ex-tbs’er aangehou­den voor gruwel­moord Halil Erol uit Steenwijk in 2010

13:03 De politie heeft vanochtend opnieuw iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010. De 42-jarige man uit Meppel is gearresteerd naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek, meldt de politie. Het zou gaan om Matthias M., die eerder tbs had gekregen na de moord op een 29-jarige vrouw in Noordwolde. M. is voor de tweede keer opgepakt in de zaak-Erol.