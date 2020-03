Nederland en de coronazorgen: heeft het verzorgingshuis straks wel genoeg personeel?

Wat te doen met kwetsbare groepen?

Bewoners van verpleeghuizen en ouderen die thuiszorg afnemen zijn bezorgd over de verspreiding van het coronavirus, zegt Conny Helder, bestuurslid van Actiz, branchevereniging van zorgorganisaties. ,,Deze groep is natuurlijk extra kwetsbaar, dus hun zorgen zijn goed voor te stellen. We zien ook een grote toename in vragen, die we allemaal proberen te beantwoorden. Ook proberen onze leden familie en cliënten via brieven te informeren, bijvoorbeeld over hygiënevoorschriften.”