Nederland en Indonesië gaan samen wrakken marineschepen beschermen

Zwangere vrouw smeert sambal in vagina rivale: het waren de hormonen

14:09 Een hoogzwangere vrouw uit Zundert moet mogelijk tien maanden de cel in, nadat ze vorig jaar december een voormalige vriendin martelde. De 38-jarige Brabantse knipte de haren van haar rivaal in de liefde en smeerde sambal in de vagina van de vrouw. ,,Het waren de hormonen, ik was mezelf niet.''