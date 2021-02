Nederland geniet! Sneeuwpret in wondere wereld

Het grootste deel van Nederland is zondagmorgen bedekt door een sneeuwdeken. Die is volgens Weerplaza zeer grillig door de harde wind en lastig te meten maar dat mag de pret niet drukken! Gemiddeld ligt er zo’nacht tot negen centimeter en de sneeuwval houdt voorlopig nog aan. Op sociale media verschijnen steeds meer sfeerbeelden. Nederland geniet van het witte landschap.

De sneeuw trok zaterdagavond vanuit het zuidoosten Nederland binnen en verovert volgens het weerbureau ‘tergend langzaam’ de rest van het land. In het uiterste zuiden en noorden begint het pas in de loop van zondag te sneeuwen. In laatstgenoemde regio valt naar verwachting de minste sneeuw. De meeste is tot nu toe gevallen in de regio Nijmegen, de Achterhoek en Twente, waar zo'n tien tot twintig centimeter ligt. In laatstgenoemde regio's kan daar zondag nog wel 10 tot 15 centimeter bij komen.

Volledig scherm Sneeuwpret in Heiloo. © ANP

Volledig scherm Winterse sneeuwtaferelen in Brasschaat... © RV / Repro Toon Verheijen

Volledig scherm Rotterdam, vogels op zoek naar voedsel tijdens de eerste sneeuw. Winterlandschap. winter © Marcel Wagenaar

Volledig scherm Een meisje geniet van de sneeuw. © Jeffrey Groeneweg Qphoto

Volledig scherm Sneeuw in de bossen bij Valkenswaard © ED

Volledig scherm Sneeuwduinen op de weg bij het Overijsselse Nijverdal. Volgens Weerplaza is er na tien jaar weer officieel sprake van een sneeuwstorm in ons land. © ANP

Volledig scherm Winterse taferelen in het Brabantse Geldrop. © ANP

Volledig scherm Sneeuwduinen op de weg bij het Overijsselse Nijverdal. © ANP

Volledig scherm Sneeuwschuivers aan het werk in het Overijsselse Nijverdal. © ANP

De sneeuwval gaat gepaard met een vrij krachtige noord- tot noordoostenwind in het binnenland (kracht vijf en zes) en langs de kust, het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden zelfs een harde tot stormachtige wind (kracht zeven tot acht). Omstreeks 07.00 uur was er bij KNMI meetstation Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad sprake van een sneeuwstorm. Dat was de eerste sinds 9 januari 2010. Toen werd op 9 en 10 januari in Hoek van Holland, Lauwersoog en op de Houtribdijk een officiële sneeuwstorm gemeten. In het grootste deel van het land was sprake van sneeuwjacht.

De huidige sneeuwstorm, die de naam Darcy kreeg, heeft in de regio Nijmegen een sneeuwjacht veroorzaakt waardoor sommige wegen onbegaanbaar zijn geworden, zo is te zien op beelden van meteoroloog Wouter van Bernebeek (zie onderaan). Darcy brengt in de loop van de dag ook sneeuw op de Waddeneilanden. Door de ijzige wind bedraagt de gevoelstemperatuur op sommige plaatsen - 15 graden. Het KNMI heeft voor zondag voor het hele land code rood uitgeroepen. Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van ‘verkeersbelemmerende‘ sneeuwduinen.

De wind neemt in de nacht van zondag op maandag geleidelijk af. Ook de sneeuwval wordt dan minder, voorspelt weerman Yannick Damen.

Volledig scherm Het Brabantse Geldrop. © ANP

Volledig scherm Sneeuwschuivers op de snelweg A2 nabij Eindhoven. © Rob Engelaar

Volledig scherm Mierlo in de provincie Noord-Brabant. © ANP