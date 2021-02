Nederland genoot van zacht lenteweer, vooral druk aan kust en in natuurgebieden

Het contrast met vorig weekend kan niet groter zijn. Terwijl Nederland vorige week zaterdag massaal op de schaats stond, is het vandaag lente. Iets na het middaguur was in Oost-Nederland de 15 graden-grens al geslecht. De rest van Nederland volgde snel en inmiddels is het officieel de eerste zachte dag van het jaar. Zondag en de dagen erna gaat de temperatuur zelfs richting de 20 graden.

Nu komende week ook de Voorjaarsvakantie begint, vrezen veel gemeenten dat het fraaie weer tot een toeloop naar het strand, natuurgebieden en stadscentra leidt. Ze roepen Nederlanders op drukte te mijden. ,,Wilt u naar het strand of de duinen? Ga dan op rustige tijden en vermijd drukte”, meldt de gemeente Zandvoort op zijn site. ,,Wanneer het te druk is, kom dan op een later moment terug of bezoek een ander gebied.”

De oproepen waren niet voor niks. Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden was het in de middag zoals verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer. Op de wegen naar Scheveningen en Hoek van Holland staan volgens de ANWB files van enkele kilometers.



In Scheveningen wemelt het van de mensen. ,,Er staan rijen voor horecazaken zoals de ijssalon, en Viswinkel Simonis”, meldt Regio15. Bij sommige strandtenten zijn zelfs een barbecue en statafels neergezet. ,,Op de boulevard is het erg druk, maar op het strand valt het mee en kan iedereen voldoende afstand houden.” In de gemeente Den Haag is het verder druk in duingebied Meijendel. Het parkeerterrein staat sinds vanmorgen 10.00 uur al helemaal vol.

Niet té druk

Op het strand, in de duinen, bossen en andere natuurgebieden was het zaterdagmiddag zoals verwacht druk. Vanwege het fraaie lenteachtige weer met maxima rond 19 graden trokken veel mensen eropuit. Toch was het op de meeste plaatsen niet té druk: op de parkeerplaats van de Waterleidingduinen in Zandvoort na, hoefden er geen toegangswegen of parkeerplaatsen worden afgesloten.

Den Haag treft maatregelen

De gemeente Den Haag laat weten de parkeerplaats naar natuurgebied de Waterlandduinen af te sluiten als het vol is. ,,Ook op de boulevard en alle andere plekken waar het in het dorp druk is, wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dit geldt met name bij de take-aways, de parkeerplaatsen, viskramen en de uitgiftepunten op het strand.”

Voor Den Haag is het fraaie weer aanleiding om maatregelen te treffen. ,,Met mooi lenteweer op komst roept de gemeente Den Haag iedereen op niet naar drukke plekken te gaan. Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter afstand.” Langs de kust bij Scheveningen wordt extra personeel ingezet, waaronder gastheren en -vrouwen, beveiligers, verkeersregelaars en fietscoaches. ,,Daarnaast komt er ook extra inzet van politie, handhavers, onder andere boswachters.” Parkeeroverlast van auto's en deelscooters wordt actief aangepakt, verder zijn er extra verkeersbegeleiders. Den Haag zet verder meer mobiele toiletten neer.

Markten druk

Volledig scherm De bewoners van een Utrechts studentenhuis hebben zaterdag de ramen opengezet en geniet van het mooie weer © Angeliek de Jonge De lentetoeloop was er uiteraard niet alleen aan de kust. Volgens de gemeente Tiel wordt het in natuurgebieden al snel te druk. ,,Kijk een keertje ergens anders of ga weer naar huis als het ergens druk is”, adviseert de gemeente op Twitter. ,,Je kunt met maximaal twee personen naar buiten, tenzij je op hetzelfde adres woont natuurlijk. Geniet ervan!” Ook de gemeente Beuningen waarschuwt. De provincie Drenthe snapt dat mensen graag de natuur in willen, waaronder het nationale park Drentsche Aa. ,,Wij vragen bezoekers daarbij wel de spelregels in de natuur na te leven. En bezoek vooral eens de natuur dicht bij huis.’’



Dan is er uiteraard de zaterdagse markt in veel steden, die met deze temperaturen extra populair zijn. Diverse steden, waaronder Amsterdam, Groningen en Leiden, manen inwoners om vroeg naar de markt te komen als zij boodschappen willen doen.



Ook in de binnenstad van Utrecht wordt er flink genoten van het eerste voorjaarsweekend. Voor Broodje Ben en Broodje Mario staan rijen van jewelste en bij de Coffee Company op de Oudegracht zijn de cappuccino’s haast niet aan te slepen. Bijna elk zitplekje of bankje in het centrum lijkt vanmiddag bezet.

Rotterdam sluit toegangswegen Kralingse Bos

De gemeente Rotterdam heeft alle toegangswegen naar het Kralingse Bos afgesloten, omdat het er te druk werd. Dat meldt de gemeente op sociale media. In het bos was het druk met recreanten, die dankbaar gebruik maakten van het zonnige weer.

Ondanks dat de toegangswegen waren afgesloten, verzonnen verschillende mensen andere manieren om het bos te kunnen bereiken. Een aantal mensen parkeerde hun auto bijvoorbeeld in aangrenzende wijken, vertelt een omstander. Volgens hem valt het besluit om de toegangswegen af te sluiten niet bij iedereen in goede aarde. Veel automobilisten gaan in discussie met handhavers, die de wegen afzetten met hekken. Daardoor staat het verkeer op de Kralingse Plaslaan voor een groot deel vast.

