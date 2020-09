Nederland hamsterde in half jaar 4.000 beademingsapparaten

Tweede golf

Een deel van de 2300 apparaten die over blijven, zijn bedoeld als strategische voorraad. Er is nog niet bepaald hoe groot die voorraad moet zijn. Een deel is mogelijk overbodig. Ze zijn bijvoorbeeld aangeschaft, omdat ze snel beschikbaar waren, maar het zorgpersoneel in Nederland is niet gewend om ermee te werken. Ook hebben sommige apparaten een beperkte functionaliteit. Onduidelijk is nog hoe groot dit aantal is. Het ministerie bekijkt later of deze apparaten kunnen worden ingezet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor revalidatie of bij mensen thuis.