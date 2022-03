Nederland kleurt langzaam wit, Rijkswaterstaat strooit 100.000 kilo zout in 1,5 uur tijd

Het sneeuwt, en dat is vooral goed te merken in het noorden en oosten van het land. Daar kleuren de wegen al wit en wordt gewaarschuwd voor gladheid. De rest van het land volgt later vanavond en vannacht.

In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe ligt al een behoorlijke laag sneeuw, maar de meeste sneeuw is tot nu toe gevallen op de Veluwe, waar lokaal meer dan 10 centimeter ligt. Het levert prachtige plaatjes op.

Gladheid

De sneeuwval gaat wel gepaard met gladheid, waarschuwt Weerplaza. In de loop van de avond valt er ook sneeuw in de rest van het land, en moet het verkeer daar ook oppassen. Het KNMI heeft daarom voor heel het land code geel afgegeven. Rijkswaterstaat staat nog altijd stand-by om de weg op te gaan om te strooien.

Vannacht blijft het vooral in het noorden van het land sneeuwen. Met temperaturen rond of iets onder nul, en flinke wind, kan er op een aantal plaatsen een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaan. Morgen trekt volgens Weerplaza de sneeuw via het zuiden het land uit en later op de dag breekt vooral in het noorden de zon nog door. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Door de stevige noordelijke wind voelt het wel kouder aan.

Gestrooid

Rijkswaterstaat heeft vanavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur ruim 100.000 kilo zout op de wegen gestrooid voor het bestrijden van de gladheid. ,,Zoveel is dat nog niet, als de strooiwagens in het hele land de weg op gaan is ongeveer 1,6 miljoen kilo zout nodig”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het strooien is al in de middag in Friesland begonnen, daarna volgden onder meer delen van Flevoland en Gelderland. Rijkswaterstaat staat paraat om ook daar en in andere regio’s waar het glad kan worden te strooien. Rijkswaterstaat adviseert mensen die de weg op gaan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden, de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen en strooiwagens de ruimte te geven.

Rijkswaterstaat, dat een strooiseizoen tussen 1 oktober en 1 mei kent, baseert de strooiacties op de weersvoorspellingen van weerinstituut KNMI.

Drukste ochtendspits

Met ruim 800 kilometer file was het donderdag de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. De afgelopen twee donderdagochtenden stond er 293 en 264 kilometer file, dus de gevolgen van de sneeuwbuien in het land zijn ‘flink te merken’, aldus een woordvoerder. ,,Mensen rijden voorzichtiger en houden meer afstand”, verklaart hij de langere files.

Het treinverkeer heeft vooralsnog geen hinder van de sneeuwbuien. Zowel spoorbeheerder ProRail als vervoerder NS melden geen storingen.

Volledig scherm De eerste sneeuwballen werden al gegooid in Wageningen. © Albert Heller

Volledig scherm Sneeuw viel ook al in Ede. © Valentine Prangsma

