Nederland koopt met andere landen honderd Leopard 1-tanks voor Oekraïne

Donorbank blij met duizenden nieuwe stamceldo­no­ren na oproep PS­V-pers­chef: ‘Match vinden ontzettend moeilijk’

Om de ongeneeslijk zieke perschef van PSV Thijs Slegers te steunen, meldden zich de afgelopen dagen zo’n 2800 nieuwe stamceldonoren aan. Donorbank Matchis is blij met alle aanmeldingen, want de kans op een match is ‘zoeken naar een speld in een hooiberg’.

6 februari