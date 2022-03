Nederland loopt binnen door hoge gasprijs: experts schatten vijf miljard euro

Brandstof­prij­zen schieten verder omhoog: morgen ‘record­stij­ging' van 4 cent per liter benzine

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine in Nederland stijgt vrijdag naar verwachting in recordtempo. Volgens oprichter Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers ziet het ernaar uit dat de gemiddelde adviesprijs van benzine met 4 cent per liter stijgt. Het gaat daarbij wel om een voorlopig gemiddelde.

3 maart