Nederland maakt draai: toch einde aan steun fossiele brandstofprojecten in het buitenland

updateNederland belooft tóch te stoppen met steun aan fossiele projecten in het buitenland. Het kabinet zet, in tegenstelling tot eerdere berichten, zijn handtekening alsnog onder een verklaring daartoe, zo heeft minister Tom de Bruijn (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vandaag in Glasgow bevestigd. Het gaat om een Brits initiatief dat vorige week donderdag op de klimaattop door zo'n twintig landen werd ondertekend.

Aanvankelijk weigerde het kabinet die verklaring te ondertekenen. Ruim twintig andere landen en instellingen zetten wél hun handtekening onder de resolutie, waaronder de VS het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken. Zij zeggen daarmee toe dat ze hun steun aan nieuwe internationale projecten met olie, gas en steenkool voor eind 2022 zullen staken. Die steun komt vooral in de vorm van exportkredietverzekeringen, waarmee ondernemingen zich in risicovolle gebieden gedekt weten als een afnemer niet betaalt. Toen het nieuws van de ontbrekende Nederlandse handtekening bekend werd, stelden verschillende partijen meteen Kamervragen. GroenLinks diende een motie in, die het kabinet opdroeg alsnog te tekenen. daarover zou morgen worden gestemd.

Kritiek

Op de vraag waarom Nederland de verklaring nu alsnog steunt. zei minister Tom de Bruijn (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vanmorgen in Glasgow het volgende: ,,Het is geen eenvoudig besluit. Het is een besluit met echte consequenties. Omdat het kabinet demissionair was, was er even tijd nodig om dit te goed te bespreken. Dat hebben we eerst gedaan afgelopen vrijdag in de ministerraad, daarna over het weekend met alle betrokken bewindslieden. We hebben besloten dit ook in het belang van het klimaat dit toch nu te doen. Wat het natuurlijk iets makkelijker maakt is dat de formerende partijen dezelfde zijn als de nu uittredende regering.”

De Bruijn wees erop dat Nederland zelf trekker was van een vergelijkbaar initiatief als dat van Groot-Brittannië. ,,Landen die actief zijn met exportkredietverzekering waren al bij elkaar om de verzekering voor investeringen in fossiele brandstoffen terug te brengen. Alleen het tijdpad dat zij voor ogen hadden was ietsje langer dan het tijdpad dat nu in deze verklaring is voorzien. Dat heeft onvermijdelijk consequenties heeft voor bedrijven in die sector. Dat neem je niet over een nacht ijs. Dus daar was even tijd voor nodig. maar ik ben heel blij dat we dit nu hebben kunnen ondertekenen op dit moment. COP26 is toch een belangrijke bijeenkomst waar de internationale gemeenschap maar ook de nationale gemeenschap naar kijkt: wat doen landen nu concreet om die energietransitie tot stand te brengen. En dit is echt een heel concrete maatregel.”

De Bruijn wilde niks weten van een deuk in de geloofwaardigheid van Nederland. ,,Ik denk het niet. Juist door het feit dat we ons bewust zijn van het belang van deze stap en dat we daar snel op geacteerd hebben en dat we dit binnen een paar dagen met elkaar hebben kunnen besluiten is een teken van het het belang dat wij hechten aan het belang van daadwerkelijke klimaatactie.”

Dat Nederland haar steun aanvankelijk níet uitsprak, zou zijn omdat het demissionaire kabinet vindt dat het aan het volgende kabinet is om hierin ‘het ambitieniveau te bepalen’, zo verklaarde het ministerie van Financiën vorige week. De Nederlandse overheid helpt bedrijven die meewerken aan fossiele projecten in het buitenland actief met zogeheten exportkredietverzekeringen. Zulke verzekeringen worden verleend door de instelling Atradius DSB, die wordt aangestuurd door het ministerie van Financiën. De verzekerde bedragen zijn hoog: het gaat om honderden miljoenen euro’s.

Maandag riep demissionair premier Mark Rutte de wereld nog op tot meer ‘actie en uitvoering’ op het congres. Linkse partijen in de Tweede Kamer en non-profitorganisaties vroegen zich af wat die oproep waard was, toen bekend werd dat Nederland niet meeging in de verklaring over fossiele projecten. Nu steunt Nederland de verklaring dus alsnog. Vanmiddag volgt hierover een brief aan de Tweede Kamer.

De eerste reacties op het besluit van het kabinet zijn positief. Dewi Zloch, klimaat en energie-expert bij Greenpeace: ,,Dit is een onvermijdelijke stap van Nederland en heel goed dat de regering na alle druk hun positie aanpast. Alleen dit besluit is nu geen officieel besluit van de VN klimaattop, slechts een kleine groep landen neemt hier nu het voortouw in. Nederland moet nu echt doorpakken en samen met andere landen ervoor zorgen dat in de eindtekst van de COP26 ook echt komt te staan dat we stoppen met overheidssteun voor de fossiele industrie. De volgende twee klimaattoppen zijn in Egypte en in Verenigd Arabische Emiraten, en het is zeer onwaarschijnlijk dat deze klimaattoppen de fossiele industrie eindelijk gaan aanwijzen als de grote schuldigen van de klimaatcrisis. Dit is het moment, Nederland mag dit niet door de vingers laten glippen.”